廃止がすでに決まっている前橋市の県民会館について山本知事は、１日の県議会一般質問で新年度の早い段階で解体するかどうかの判断を見送ったと述べました。

これは１日の県議会一般質問で、つる舞うの井田泰彦議員の質問に山本知事が答えたものです。去年６月に廃止となった県民会館について山本知事はことし３月の知事会見で「解体するかどうかの方針を新年度早々に判断する」と発言していました。

１日の答弁で山本知事は、「様々な思いを持つ人が多くいる。１人でも多くの人の理解を得る方がいいのではないかと思い新年度早々の判断を見送った」と話しました。

また、県民会館に代わり整備が検討されている新たな文化拠点の立地について次のように答弁しました。「前橋が県民全体の文化の伝統だった時期もありあの施設がその役割を担っていたこともある。そういうことも含めて考えていくと、県民会館をなくすのであれば、新しい文化拠点を作るのであれば個人的には前橋市内に整備して全体に裨益するようにしたいと考えている」（山本知事）

新たな文化拠点の整備については調査報告書がすでに公表されていますが、県は今年度、基本構想を策定し、来年度以降、基本計画や設計などを進めたいとしています。