これからの気象情報です。 2日(火)は、台風の影響でやや不安定な空模様になりそうです。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の各地に乾燥注意報が発表されています。 ◆6月2日(火)の天気 ・上越地方 昼ごろから次第に雲が厚くなり、夕方以降はにわか雨のところがあるでしょう。 最高気温は25℃前後の予想です。 ・中越地方 沿岸部は、雲が多めながらも晴れ間もあり、大きな天気のくずれはないでしょう