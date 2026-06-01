2日は不安定な空模様、夕方以降にわか雨のところがありそう【これからの天気(6月1日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
2日(火)は、台風の影響でやや不安定な空模様になりそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の各地に乾燥注意報が発表されています。
◆6月2日(火)の天気
・上越地方
昼ごろから次第に雲が厚くなり、夕方以降はにわか雨のところがあるでしょう。
最高気温は25℃前後の予想です。
・中越地方
沿岸部は、雲が多めながらも晴れ間もあり、大きな天気のくずれはないでしょう。
一方、山沿いは不安定な空模様で、夕方以降は所々で雨が降りそうです。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろまでは日差しが強く、所々で真夏日になるでしょう。
ただ、天気はゆっくりと下り坂に向かい、夜遅くには雨の降るところがありそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
午前中はよく晴れますが、午後は次第に雲が増えるでしょう。
日中の気温は今日よりやや低くなりますが、それでも7月中旬並みの暑さになりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
晴れる時間が長いでしょう。
午後はときおり雲が広がりますが、2日(火)のうちは傘の出番はなさそうです。
最高気温は28℃前後のところが多いでしょう。
◆風と波
沿岸部では、午後は少し風の出るところがあるでしょう。
波の高さは、各地0.5mの予想です。
◆週間予報
3日(水)は台風6号の影響で、午前を中心に所々で雨脚が強まるでしょう。
また、風の強い状態は夜にかけて続きそうです。
4日(木)もにわか雨のところがあり、沿岸部では風が出やすいでしょう。
2日(火)夕方以降は、にわか雨のところがありそうです。空模様の変化にご注意ください。
2日(火)は、台風の影響でやや不安定な空模様になりそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の各地に乾燥注意報が発表されています。
◆6月2日(火)の天気
・上越地方
昼ごろから次第に雲が厚くなり、夕方以降はにわか雨のところがあるでしょう。
最高気温は25℃前後の予想です。
・中越地方
沿岸部は、雲が多めながらも晴れ間もあり、大きな天気のくずれはないでしょう。
一方、山沿いは不安定な空模様で、夕方以降は所々で雨が降りそうです。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろまでは日差しが強く、所々で真夏日になるでしょう。
ただ、天気はゆっくりと下り坂に向かい、夜遅くには雨の降るところがありそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
午前中はよく晴れますが、午後は次第に雲が増えるでしょう。
日中の気温は今日よりやや低くなりますが、それでも7月中旬並みの暑さになりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
晴れる時間が長いでしょう。
午後はときおり雲が広がりますが、2日(火)のうちは傘の出番はなさそうです。
最高気温は28℃前後のところが多いでしょう。
◆風と波
沿岸部では、午後は少し風の出るところがあるでしょう。
波の高さは、各地0.5mの予想です。
◆週間予報
3日(水)は台風6号の影響で、午前を中心に所々で雨脚が強まるでしょう。
また、風の強い状態は夜にかけて続きそうです。
4日(木)もにわか雨のところがあり、沿岸部では風が出やすいでしょう。
2日(火)夕方以降は、にわか雨のところがありそうです。空模様の変化にご注意ください。