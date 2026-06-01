これからの気象情報です。

2日(火)は、台風の影響でやや不安定な空模様になりそうです。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の各地に乾燥注意報が発表されています。



◆6月2日(火)の天気

・上越地方

昼ごろから次第に雲が厚くなり、夕方以降はにわか雨のところがあるでしょう。

最高気温は25℃前後の予想です。



・中越地方

沿岸部は、雲が多めながらも晴れ間もあり、大きな天気のくずれはないでしょう。

一方、山沿いは不安定な空模様で、夕方以降は所々で雨が降りそうです。



・長岡市と三条市周辺

昼ごろまでは日差しが強く、所々で真夏日になるでしょう。

ただ、天気はゆっくりと下り坂に向かい、夜遅くには雨の降るところがありそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

午前中はよく晴れますが、午後は次第に雲が増えるでしょう。

日中の気温は今日よりやや低くなりますが、それでも7月中旬並みの暑さになりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

晴れる時間が長いでしょう。

午後はときおり雲が広がりますが、2日(火)のうちは傘の出番はなさそうです。

最高気温は28℃前後のところが多いでしょう。



◆風と波

沿岸部では、午後は少し風の出るところがあるでしょう。

波の高さは、各地0.5mの予想です。



◆週間予報

3日(水)は台風6号の影響で、午前を中心に所々で雨脚が強まるでしょう。

また、風の強い状態は夜にかけて続きそうです。

4日(木)もにわか雨のところがあり、沿岸部では風が出やすいでしょう。



2日(火)夕方以降は、にわか雨のところがありそうです。空模様の変化にご注意ください。