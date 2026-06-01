6月1日から始動！仕事がはかどるバス提供：琴平バス 琴平バスは、関西ー琴平の直行バスを「仕事がはかどるバス」として6月1日に再始動しました。 琴平バスによりますと、関西ー琴平の直行バスは、2026年3月から5月までの間、人員不足などの理由から運行を取りやめていましたが、6月1日から再始動し、移動中も仕事ができるような新サービス「KOTOLINKbiz」を取りいれました。 これまで公共交通