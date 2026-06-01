

6月1日から始動！仕事がはかどるバス 提供：琴平バス

琴平バスは、関西ー琴平の直行バスを「仕事がはかどるバス」として6月1日に再始動しました。

琴平バスによりますと、関西ー琴平の直行バスは、2026年3月から5月までの間、人員不足などの理由から運行を取りやめていましたが、6月1日から再始動し、移動中も仕事ができるような新サービス「KOTOLINK biz」を取りいれました。

これまで公共交通機関の車内では「静かに過ごす」ことがマナーで、携帯電話での通話やWEB会議は難しい環境でした。琴平バスは、近年、リモートワークの急速な普及で場所に縛られない働き方にシフトしていることに目を付け、長距離移動中も仕事を続けられる環境をつくろうと今回のサービスを企画しました。

仕事をしたい人には膝上テーブルやモバイルバッテリーを貸し出し、ゆっくり休みたい人には耳栓やアイマスクを用意しているということです。

琴平バスは「このサービスの利用をきっかけに、琴平という町に対し、こんぴらさんだけではない、ワーケーションや多拠点生活の場としての魅力を感じてもらいたい」としています。

「KOTOLINK biz」の対象は関西ー琴平の直行バスのみで、大阪・神戸ー琴平は4500円、淡路ー琴平は4000円です。