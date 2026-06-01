松島輝空選手岡山リベッツ提供 卓球・Tリーグの岡山リベッツが、松島輝空選手の加入を発表しました。 松島輝空選手は京都府出身の19歳で、Tリーグでは2020年から昨シーズンまで木下マイスター東京に所属していました。 全日本選手権の男子シングルスで2025年と2026年に連続優勝。2026年4月下旬から5月にかけて開かれた世界卓球選手権では男子団体2位に輝きました。 最新の世界ランクは6位