UEFAチャンピオンズリーグ決勝、パリ・サンジェルマンとアーセナルのゲームはPK戦までもつれこむ死闘となり、PK4-3でPSGが勝利。CL2連覇を達成した。攻撃のPSG、守備のアーセナルという構図となり、互いに一歩も譲らぬ好ゲームとなった。しかし、アーセナルの守備的な戦いぶりには一部で批判の声が上がっているようだ。『L’eqiupe』によって、元マンチェスター・ユナイテッド指揮官アレックス・ファーガソン氏は、PSGのナセル・ア