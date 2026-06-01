中国メディアの快科技は28日、「中国・海外AI（人工知能）モデル対決、国産三強は世界5位を争うしかできない」とする記事を掲載した。記事によると、中国語に対応した汎用大規模言語モデル（LLM）の性能評価基準であるSuperCLUEの最新結果が公表された。トップグループは海外モデルによって独占され、国産モデルの中でも特に高性能な三つは世界5位を争うしかできない状況だ。今回対象となったのは、国内外の主要21モデル。評価項目