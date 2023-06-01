嵐が5月31日をもってグループとしての活動を終了した。公式SNSを通じ、ファンへ最後のメッセージを寄せた。公式インスタグラムやXに「26年半ありがとう！！！！！2026.5.31嵐相葉雅紀松本潤二宮和也大野智櫻井翔With you」とのメッセージを掲載。ラストライブのオフショットなども多数掲載した。公式インスタグラムは31日の23時59分に更新された。嵐は1999年、米ハワイで結成を発表。同年、11月3日に「A・RA・