嵐が5月31日をもってグループとしての活動を終了した。公式SNSを通じ、ファンへ最後のメッセージを寄せた。

公式インスタグラムやXに「26年半ありがとう！！！！！2026.5.31 嵐 相葉雅紀 松本潤 二宮和也 大野智 櫻井翔 With you」とのメッセージを掲載。ラストライブのオフショットなども多数掲載した。公式インスタグラムは31日の23時59分に更新された。

嵐は1999年、米ハワイで結成を発表。同年、11月3日に「A・RA・SHI」でCDデビューし、「Love so sweet」「Happiness」「感謝カンゲキ雨嵐」「カイト」などヒット曲を連発した。

グループ、個人で数多くのドラマやバラエティー番組に出演し、2009年から2020年までNHK紅白歌合戦に12年連続、12度出場。グループでは、10年から5年連続で白組司会を担当した。

また、2018年11月から19年にかけて行われた5大ドームツアーでは50公演を行い、237万5000人を動員。ツアー規模の日本記録を樹立するなど絶大な人気を誇る国民的グループとして広く愛された。

人気絶頂の中、2019年に翌年12月31日をもってグループとしての活動休止することを発表。昨年5月に、2026年の全国ツアーをもって活動を終了することを発表し、5月31日の東京ドーム公演をもって26年半の歴史に幕を下ろした。