俳優の賀来賢人（36）が、31日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演し、恩師について語った。18年に日本テレビ系ドラマ「今日から俺は！！」に出演。転校を機に、“高校デビュー”を飾る少年・三橋貴志をコミカルに演じた。脚本、演出は福田雄一氏。賀来は時に思い切った変顔を見せ、福田ワールドを表現した。「30で芽が出なかったら、辞めようと思っていた」という賀来にとって、29歳での1時間ドラ