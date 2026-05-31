俳優の賀来賢人（36）が、31日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演し、恩師について語った。

18年に日本テレビ系ドラマ「今日から俺は！！」に出演。転校を機に、“高校デビュー”を飾る少年・三橋貴志をコミカルに演じた。脚本、演出は福田雄一氏。賀来は時に思い切った変顔を見せ、福田ワールドを表現した。

「30で芽が出なかったら、辞めようと思っていた」という賀来にとって、29歳での1時間ドラマ初主演は、試金石の作品だった。

気合を入れて臨んだ撮影初日、福田氏から思わぬ一言を掛けられたという。

「初日に、僕が普通にお芝居をしていたら、“自分のことを主演だと思ってるでしょ？”って。“僕、主演ですけど…”って思ったんですけど、“主演だと思わないでやりなさい”と。“あなたの役はある種、物語にエンジンをかける役なんだ。とにかく一番出しゃばれ”って」

その言葉が身に染みた賀来は、「そこから、確かにそうだなと思って、スイッチを切り替えて。誰よりも目立ってやると思って」と告白。「そこから暴走が始まったんですけど…」と笑いながら振り返った。

福田氏といえば、「勇者ヨシヒコ」シリーズや「俺はまだ本気出してないだけ」「ヲタクに恋は難しい」などで知られる、コメディーの奇才。20年近くの付き合いだという賀来は、「僕の人生を変えてくれた方ですよ。本当に感謝していますし、誰が何と言おうと、僕は福田さんを慕い続けると思います」と話し、「いなかったら今の僕はいない」と感謝していた。