2026年５月31日、日本代表がアイスランド代表と対戦。システムは３-４-２-１でスタメンが以下の通りだった。GKが鈴木彩艶、３バックは吉田麻也（キャプテン）、板倉滉、冨安健洋。ボランチが遠藤航、田中碧、ウイングバックは堂安律と中村敬斗、２シャドーは久保建英と伊東純也で、CFが上田綺世だった。立ち上がりの日本は５バック気味のアイスランドを相手に攻めあぐねたが、徐々に押し込むと、チャンスを作り出すようになっ