完封勝利も“三笘不在の影響”が際立ったアイスランド戦…チュニジア戦やスウェーデン戦で陥りそうなゲーム展開とも【日本代表】

完封勝利も“三笘不在の影響”が際立ったアイスランド戦…チュニジア戦やスウェーデン戦で陥りそうなゲーム展開とも【日本代表】