【モデルプレス＝2026/05/31】女優の寺島しのぶが5月31日までに、自身のInstagramを更新。息子で歌舞伎俳優の尾上眞秀との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】53歳「国宝」女優「親子で絵になる」歌舞伎俳優息子との結婚式参列ショット◆寺島しのぶ、寺島しのぶ、中村橋之助＆能條愛未の結婚式参列寺島は「眞秀と2人で橋之助さんの結婚式へ。なんか、忘れていたものがむくむくしてきてキュンキュンしました」と、30日に