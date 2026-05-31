寺島しのぶ、息子・眞秀とシックな2ショット 中村橋之助＆能條愛未の結婚式参列を報告「麗しい親子」「ドレス姿お美しい」
【モデルプレス＝2026/05/31】女優の寺島しのぶが5月31日までに、自身のInstagramを更新。息子で歌舞伎俳優の尾上眞秀との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】53歳「国宝」女優「親子で絵になる」歌舞伎俳優息子との結婚式参列ショット
寺島は「眞秀と2人で橋之助さんの結婚式へ。なんか、忘れていたものがむくむくしてきてキュンキュンしました」と、30日に行われた歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46で女優の能條愛未の結婚式に参列したことを報告。一緒に式を見守っていた、スーツに蝶ネクタイの眞秀との2ショットや式に参列した際のドレス姿などを披露している。また寺島は「おめでとうございました」と橋之助と能條へ向けてお祝いのメッセージも送っている。
この投稿には「幸せパワー貰えますよね」「親子で絵になる」「眞秀くんのスーツ姿ステキ」「麗しい親子」「ドレス姿お美しいです」「親子での参列いいですね」「美男美女親子」と反響を呼んでいる。
寺島は、2007年2月にフランス人アートディレクターのグナシア氏との結婚を発表。2012年9月に眞秀を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】53歳「国宝」女優「親子で絵になる」歌舞伎俳優息子との結婚式参列ショット
◆寺島しのぶ、寺島しのぶ、中村橋之助＆能條愛未の結婚式参列
寺島は「眞秀と2人で橋之助さんの結婚式へ。なんか、忘れていたものがむくむくしてきてキュンキュンしました」と、30日に行われた歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46で女優の能條愛未の結婚式に参列したことを報告。一緒に式を見守っていた、スーツに蝶ネクタイの眞秀との2ショットや式に参列した際のドレス姿などを披露している。また寺島は「おめでとうございました」と橋之助と能條へ向けてお祝いのメッセージも送っている。
◆寺島しのぶの投稿に反響
この投稿には「幸せパワー貰えますよね」「親子で絵になる」「眞秀くんのスーツ姿ステキ」「麗しい親子」「ドレス姿お美しいです」「親子での参列いいですね」「美男美女親子」と反響を呼んでいる。
寺島は、2007年2月にフランス人アートディレクターのグナシア氏との結婚を発表。2012年9月に眞秀を出産した。（modelpress編集部）
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