母の認知症発覚にショックを受け、当初は叱りつけてばかりいた阿川佐和子さん。「娘の名前」さえ忘れていく母を前に、なぜ笑顔を取り戻せたのか？【写真】この記事の写真を見る（2枚）介護のイライラをユーモアに変えた、前向きに生きるためのヒントを新刊『年とる力』（文春新書）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）阿川佐和子さん©文藝春秋◆◆◆認知症を悲観したら損をする母は80代の始め