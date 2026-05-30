厳選されたコーヒー豆をはじめ、国内外の珍しい食品が多数見つかる【カルディ】。そんなカルディでは、ティータイムが待ち遠しくなる、魅力的な「おやつ」も販売されています。今回紹介するのは、レモン風味やバナナ風味のスイーツ。思わず買いだめしたくなってしまいそうな、カルディで販売中のおやつに注目です。 ひんやり & 爽やか系のおやつ まずは、カルディオリジナルの「レモンミル