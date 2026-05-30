おいしそうなのみーーーっけ♡【カルディ】ティータイムが待ち遠しくなる！「おやつ」

厳選されたコーヒー豆をはじめ、国内外の珍しい食品が多数見つかる【カルディ】。そんなカルディでは、ティータイムが待ち遠しくなる、魅力的な「おやつ」も販売されています。今回紹介するのは、レモン風味やバナナ風味のスイーツ。思わず買いだめしたくなってしまいそうな、カルディで販売中のおやつに注目です。

ひんやり & 爽やか系のおやつ

まずは、カルディオリジナルの「レモンミルクプリン 538g」をピックアップ。プルプルのミルクプリンにレモンの果汁をプラスしたスイーツは、爽やかなティータイムを楽しみたいときに選びたくなりそう。538g入りなので、みんなでシェアしながら食べられるところも魅力的です。パックのまま冷やしておける手軽さも嬉しく、暑い日にもぴったり。カルディに足を運んだら、レモンを抱えたパンダのデザインを探してみて。

ついつい手が伸びる青森発のお菓子

「見かけたら絶対買っちゃう！」と、インスタグラマーの@monmon.121さんが紹介している「いのち」シリーズから登場した「いのち バナナ」。青森県の老舗洋菓子店「ラグノオささき」による、カスタードケーキです。こちらは期間限定商品で、子どもも喜びそうなバナナ味。やさしい甘さを楽しめそうな雰囲気で、コーヒーや紅茶のお供にもぴったり合いそうです。自分へのご褒美としてストックしておくのもアリかも。

ティータイムをもっと楽しみにしてくれそうなカルディのおやつ、気になった人はぜひチェックしてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@empireo25様、@monmon.121様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Aoi.S