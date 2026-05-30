森保監督がアイスランド戦の先発を明言した北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は5月31日、国立競技場でアイスランド代表と対戦する。この試合だけの招集となったDF吉田麻也は「引退ではなく、一区切りということにしておいてください」と話した。吉田は今回のW杯メンバーには選ばれていないが、森保監督はこれまでの実績に敬意を表し、アイスランド戦限定で日本代表に招集。前日会見では「前半の10分くらいかと思いま