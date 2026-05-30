俳優の水野直（46）が30日、自身のXを更新。俳優の桝田幸希（35）と結婚したことを発表した。【写真】水野直が桝田幸希と結婚を発表した文面「笑顔の絶えない家庭を」Xで水野は「お疲れ様です常日頃より、お世話になっております皆様へ、ご報告させていただきますで、お馴染みの水野直です」と切り出すと「この度、素敵な御縁をいただきまして、私、水野直は、俳優の桝田幸希さんと、入籍致しました」と報告した。そして「