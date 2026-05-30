水野直、桝田幸希と結婚を発表 『ウルトラマンジード』の店長や『ウルトラマントリガー』のテッシンなどでおなじみ
俳優の水野直（46）が30日、自身のXを更新。俳優の桝田幸希（35）と結婚したことを発表した。
【写真】水野直が桝田幸希と結婚を発表した文面「笑顔の絶えない家庭を」
Xで水野は「お疲れ様です 常日頃より、お世話になっております皆様へ、ご報告させていただきます で、お馴染みの水野直です」と切り出すと「この度、素敵な御縁をいただきまして、私、水野直は、俳優の桝田幸希さんと、入籍致しました」と報告した。そして「今日を迎えられて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです ありがとうございます」と伝えていた。あわせて文面も掲載。ここでも結婚を報告し「お互いに助け合い、支え合い笑顔の絶えない家庭を築いていきます まだまだ未熟な私共でございますが何卒、ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます」と結んでいた。
水野は『ウルトラマンジード』で主人公・朝倉リクがアルバイトをしている駄菓子屋「銀河マーケット」の店長の久米ハルヲ役、『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』で特捜チーム「GUTS-SELECT」の操縦士のサクマ・テッシン役で出演。「仮面ライダー」シリーズ、「スーパー戦隊」シリーズにも出演する特撮ファンにはおなじみの俳優となっている。
【写真】水野直が桝田幸希と結婚を発表した文面「笑顔の絶えない家庭を」
Xで水野は「お疲れ様です 常日頃より、お世話になっております皆様へ、ご報告させていただきます で、お馴染みの水野直です」と切り出すと「この度、素敵な御縁をいただきまして、私、水野直は、俳優の桝田幸希さんと、入籍致しました」と報告した。そして「今日を迎えられて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです ありがとうございます」と伝えていた。あわせて文面も掲載。ここでも結婚を報告し「お互いに助け合い、支え合い笑顔の絶えない家庭を築いていきます まだまだ未熟な私共でございますが何卒、ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます」と結んでいた。
水野は『ウルトラマンジード』で主人公・朝倉リクがアルバイトをしている駄菓子屋「銀河マーケット」の店長の久米ハルヲ役、『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』で特捜チーム「GUTS-SELECT」の操縦士のサクマ・テッシン役で出演。「仮面ライダー」シリーズ、「スーパー戦隊」シリーズにも出演する特撮ファンにはおなじみの俳優となっている。