日本代表は30日、キリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦に向け、会場の国立競技場で公式会見を実施。森保一監督は、アイスランド戦までの国内合宿限定で追加招集したDF吉田麻也（LAギャラクシー）について、「先発して、前半10分ほどプレーしてもらい、そこから彼を送り出したい」と考えていると明かした。森保監督は意図を説明。「代表を引退する選手にこういったセレモニーがあることを見たことがある方もいると思