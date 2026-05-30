ガソリンエンジンを2基積んだ唯一の乗用車日本的に表現するなら、「大は小を兼ねる」。シトロエンが、2CV サハラを発表した時に用いた表現だ。当時のフランスが領地とした、北アフリカに暮らす人のため、農地以上に困難な環境での移動を想定したクルマだった。【画像】オフローダーと呼べる走破性2CV サハラ半世紀前の個性的シトロエン最新アミも全136枚しかし、四輪駆動化を目指した開発の方向性は、正しくなかったのかも