効率とスピードが最優先される現代では見られない、かつて新幹線車内にあったゆとりの空間「食堂車」。東海道・山陽新幹線の車内で長年愛され、2000年に姿を消した伝説の「食堂車」のロマンを五感で楽しむ特別な2日間、「新幹線食堂車（秘）トークと懐かしメニューを味わうイベント」が2026年6月6日（土）・7日（日）に開催されます。イベントを企画・実施するのは、コアな鉄道企画で知られる「旅々列車たび」。1日目は、鉄道ファ