効率とスピードが最優先される現代では見られない、かつて新幹線車内にあったゆとりの空間「食堂車」。東海道・山陽新幹線の車内で長年愛され、2000年に姿を消した伝説の「食堂車」のロマンを五感で楽しむ特別な2日間、「新幹線食堂車（秘）トークと懐かしメニューを味わうイベント」が2026年6月6日（土）・7日（日）に開催されます。

イベントを企画・実施するのは、コアな鉄道企画で知られる「旅々列車たび」。1日目は、鉄道ファンの聖地・山崎サントリーカーブの目の前で、当時絶大な人気を誇った名物「ビーフシチュー」を元乗務員の秘話と共に実食。2日目は京都鉄道博物館で、0系新幹線のビュッフェ車をディープに解説付きで見学するという贅沢な2本立てです。2日間セットでの割引特典、そして博物館見学時の大切な注意点までご紹介します。

「新幹線食堂車(秘)トークと懐かしメニューを味わうイベント」開催概要

イベントは、旅々列車たびが企画・実施するもので、大阪府島本町の「山崎ウラロジ食堂」と京都府の「京都鉄道博物館」の2会場で開催されます。

6/6 山崎ウラロジ食堂での開催詳細

6月6日(土) 12:30〜と17:30〜の2回開催（各回同内容）され、料金は6,800円（税込）です。

6/7 京都鉄道博物館での開催詳細

6月7日(日) 13:20〜15:20頃まで開催され、料金は2,500円（税込・入館料込）です。

なお、両日申し込むと1,300円の割引が適用されます。各日の最少催行人員は14名となっています。

懐かしの「ビーフシチュー」を元乗務員の(秘)トークとともに

6月6日(土)の山崎ウラロジ食堂（大阪府島本町山崎）での目玉は、東海道・山陽新幹線の食堂車で提供されていた懐かしのメニュー再現です。

◆思い出の味「ビーフシチュー」を実食

今回は、当時のメニュー「ビーフシチュー（パン付き）」が予定されています。相席を基本としたレストラン空間で、鉄道談義に花を咲かせながら当時を懐かしむことができます。

◆立野洋祐氏によるリアルな実務体験トーク

実際に新幹線食堂車での勤務経験を持つ立野洋祐氏が登壇し、実務経験者ならではの面白トークが展開されます。揺れる車内での調理の苦労や、乗客とのエピソードなど、ここでしか聞けない裏話が飛び出すかもしれません。

0系新幹線35形1号車（ビュッフェ車）をディープに見学

6月7日(日)は舞台を京都鉄道博物館（京都市東山区茶屋町527）に移し、収蔵されている食堂車を巡る見学会が実施されます。

◆実車を前にした元乗務員の生解説

目玉となるのは、0系新幹線35形1号車（ビュッフェ車）の車内見学です。半室が客室、半室がビュッフェとなっているこの車両について、元乗務員の解説を聞きながら見学できます。（※博物館の事情により変更になる場合や、解説は車外で行われる場合があります）

なお、本イベントは京都鉄道博物館の非公式イベントのため、博物館への直接の問い合わせは控えるよう案内されています。

スピード化で消えた「動くレストラン」の価値を再発見

0系新幹線食堂車（写真：PIXTA）

かつて、長距離移動の楽しみの一つだった新幹線の食堂車。しかし、車両の高速化により乗車時間が大幅に短縮されたことや、駅ナカ店舗の充実などにより、2000年には東海道・山陽新幹線から食堂車が姿を消しました。タイパ（タイムパフォーマンス）が重視される現代において、「移動しながら食事を楽しむ」というゆとりある体験は、極めて贅沢なものになりつつあります。

今回のイベントは、単に昔のメニューを食べるだけでなく、元乗務員の生の声を聞き、実車を前にすることで、当時の空気感まで追体験できる点が秀逸です。昭和・平成初期の鉄道旅を知る世代には懐かしく、若い世代には新鮮な「生きた鉄道史」として、心に響く企画といえるでしょう。

新幹線食堂車の魅力を五感で味わえる貴重な2日間になりそうです。ぜひ足を運んで、鉄道旅のロマンに浸ってみてはいかがでしょうか。

※すでに販売終了の可能性がありますので、ご了承ください。

（画像：PIXTA、旅々列車たび）

鉄道チャンネル編集部

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