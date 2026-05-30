●「四方田誠が佐藤二朗すぎる」 2016年放送の『毒島ゆり子のせきらら日記』で初のテレビドラマ脚本を手掛け、第35回向田邦子賞を受賞した脚本家・矢島弘一氏。劇団「東京マハロ」の主宰でもあり、舞台でも映像でも活躍する矢島氏が脚本を務めるのが、佐藤二朗・橋本愛W主演のフジテレビ系ドラマ『夫婦別姓刑事』(毎週火曜21:00〜 ※FODで全話配信中)だ。佐藤と橋本演じる夫婦の軽妙なやり取りが話題で、SNSでは「四方田誠が佐藤二