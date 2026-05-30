敵地パイレーツ戦米大リーグ・カブスの鈴木誠也外野手を襲った“不可解判定”が話題を集めている。28日（日本時間29日）、敵地パイレーツ戦に「6番・右翼」で先発出場し、5打数2安打2打点で7-2の勝利に貢献した。第5打席のワンシーンに米ファンは呆然としている。7-2の9回2死一、三塁。右腕ラミレスの内角への変化球に一瞬手が出た鈴木だったが、踏みとどまった。しかし、球審はファウルチップの判定。これには鈴木も思わず抗