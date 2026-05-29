【hololive Dreams】 事前登録 受付中 【拡大画像へ】 カバーは5月29日、スマートフォン用ゲーム「hololive Dreams（以下、ホロドリ）」において「ホロドリ 新情報公開特番！～企画の告知も！？～」を配信し、最新情報を公開した。 本作は実は複数のエリア制となっており、これまでPVや先行プレイ等で登場していたエリアの名は「ハーモニーガ&