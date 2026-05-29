【hololive Dreams】 事前登録 受付中

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カバーは5月29日、スマートフォン用ゲーム「hololive Dreams（以下、ホロドリ）」において「ホロドリ 新情報公開特番！～企画の告知も！？～」を配信し、最新情報を公開した。

本作は実は複数のエリア制となっており、これまでPVや先行プレイ等で登場していたエリアの名は「ハーモニーガーデン」。リリース時にはゲームとカジノエリアからなる「メガスフィア」とあわせて実装予定となる。「メガスフィア」ではミニゲーム「メガサーキット」や「ポカジャン」などがプレイでき、コインを増やしながらストーリーを進め、エリアの完成を目指していく。なお、「メガスフィア」は「ハーモニーガーデン」のストーリーを完了することでアクセスできるようになる。

また、リリース後もエリアは順次追加予定となっており、各エリアにはそれぞれ担当のホロメンが10名程度配置される。「ハーモニーガーデン」は全ホロメン、「メガスフィア」のゲームエリアは小鳥遊キアラさん、ロボ子さん、カエラ・コヴァルスキアさん、戌神ころねさん、猫又おかゆさん、カジノエリアは兎田ぺこらさん、赤井はあとさん、ムーナ・ホシノヴァさん、ネリッサ・レイヴンクロフトさん、シオリ・ノヴェラさんが担当となる。

あわせてリズムパートの追加楽曲が公開され、白上フブキさんは「シル・ヴ・プレジデント」、猫又おかゆさんは「ネコカブリーナ」、ラプラス・ダークネスさんは「神っぽいな」がソロ2曲めとして収録される。

【ホロドリ 新情報公開特番！～企画の告知も！？～】【エリアとは？】【収録楽曲】【キャンペーン】

事前登録100万人達成により、「ドットサングラス」の配布やJR東海 推し旅コラボも決定。コラボ開催期間中は名古屋駅で「ホロドリ」ジャックが開催される

追加報酬も決定し、100万人以降は10万達成毎にガチャチケ1枚が配布される。また、150万人を突破すると全ホロメンが装着可能な「KAWAIIヘアピン」が配布される

6月6日12時より、Xにておすすめホロメンの画像がプレゼントされる「ホロドリ ラッキーホロメン診断」が開催される

加えて6月15日には本作のチーム対抗ゲーム企画が開催予定。「姉さんチーム」として白上フブキさん、癒月ちょこさん、猫又おかゆさん、不知火フレアさん、「お子様チーム」としてさくらみこさん、夏色まつりさん、ラプラス・ダークネスさん、音乃瀬奏さんが、リズムゲームとミニゲーム4種を用いたチーム対抗戦に挑む。

【チーム対抗ゲーム企画】

課題曲は投票により「Shiny Smily Story (2022 ver.)」に決定

(C) COVER / (C) QualiArts, Inc.