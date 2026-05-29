◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（２９日・エスコンフィールド）日本ハムの先発・達孝太投手が、６回途中４失点で降板。４連敗中で４月２１日以来の３勝目を狙ってのマウンドだったが、またも白星には届かなかった。初回、先頭の泉口に四球を与えると、吉川の中前打で無死一、三塁。続く丸の左前適時打で、あっさり先制を許した。さらに１死後、大城にも右前適時打を打たれ、この回２点を失った。２回以降