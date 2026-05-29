県知事選挙は、5月31日(日)に投開票を迎えます。ここまで県内各地を駆けめぐった候補者たちは、選挙戦残りわずかとなったいま、何を訴えるのでしょうか。最終盤の3候補を追いました。 ―――＜無所属・現 花角英世候補(68)＞ ■無所属・現 花角英世候補選挙戦15日目の28日。現職の花角英世さんは上越市の街頭に立ちました。序盤から自民党本部の応援を受けた中、最後の一押しに競泳のオリンピック金メダリストで