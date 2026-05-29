熊本県営野球場の候補地をめぐり、新たな動きです。 【写真を見る】【熊本県営野球場の行方】熊本市が「候補地」1か所を6月提示熊本市を含む11の市町村が誘致に意欲 熊本市は、市内の候補地を6月に提示する方針を示しました。 候補地は「1か所」に リブワーク藤崎台球場の移転再整備の候補地については、熊本市を含む11の市町村が誘致に意欲を示しています。 5月29日の記者会見で熊本市の大西市長は…熊本市大西一