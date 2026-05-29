熊本県営野球場の候補地をめぐり、新たな動きです。

【写真を見る】【熊本県営野球場の行方】熊本市が「候補地」1か所を6月提示 熊本市を含む11の市町村が誘致に意欲

熊本市は、市内の候補地を6月に提示する方針を示しました。

候補地は「1か所」に

リブワーク藤崎台球場の移転再整備の候補地については、熊本市を含む11の市町村が誘致に意欲を示しています。

5月29日の記者会見で熊本市の大西市長は…

熊本市 大西一史市長「今絞っているということで、そのことを今度の議会では明らかにできるだろういう状況まで来ている」

6月までに、市内の候補地を1か所に絞る考えを示しました。

加熱する誘致合戦

熊本市では西区、南区の「西南部地域」と東区の「託麻地域」の住民達がそれぞれ誘致を求めています。

県内で加熱する誘致合戦について、大西市長は…

熊本市 大西一史市長「実は毎日のように、球場の話は私のところに来る。私的にも要望が届く。『いやいや他所の街ではダメだ！熊本市だ！』という声ももらっている」

県の応募締め切りは7月24日で、9月以降に候補地が決まる見通しです。