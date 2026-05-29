【モデルプレス＝2026/05/29】超特急のリョウガ（船津稜雅）が、インフルエンザにより6月1日まで休養することがわかった。5月29日、グループの公式サイトにて発表された。【写真】自宅療養中・超特急メンバーの近影◆超特急リョウガ、休養報告同サイトでは「超特急メンバーのリョウガがインフルエンザに感染していることを確認致しましたのでご報告申し上げます」と報告し、今後について「医師の判断に伴い6月1日まで自宅療養及び