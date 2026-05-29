大泉洋が8月12日にリリースする芸能生活30周年記念EP『感謝しかございません』に、幾田りら書き下ろしによる新曲「なんてことない日々」が収録。あわせてジャズピアニスト 小曽根真の楽曲提供による新曲「Welcome to Arena」の収録も発表された。 （関連：京本大我×マキシマム ザ ホルモン、松村北斗×大泉洋……憧れの存在と急接近したSixTONESメンバー） 今回の発表により、先行配信リリースされたゆず