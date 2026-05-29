大泉洋が8月12日にリリースする芸能生活30周年記念EP『感謝しかございません』に、幾田りら書き下ろしによる新曲「なんてことない日々」が収録。あわせてジャズピアニスト 小曽根真の楽曲提供による新曲「Welcome to Arena」の収録も発表された。

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今回の発表により、先行配信リリースされたゆず 北川悠仁による「ひざこぞう」、スキマスイッチによる「みんなのYEAH!!!」を含め、本EPに楽曲を提供するアーティストが全て出揃ったことになる。

収録曲は、第一興商『LIVE DAM WAO!』CMソング「キラーチューン！」、TVアニメ『火喰鳥』エンディングテーマ「陽炎」に加え、新曲「ひざこぞう」「みんなのYEAH!!!」「なんてことない日々」「Welcome to Arena」の全6曲。初回限定盤およびThankCUE+限定セットに付属するBlu-rayには、「キラーチューン！」「陽炎」などのMVやレコーディング時のメイキング映像が収録される。

また5月30日からは、自身初のアリーナツアー『芸能生活３０周年記念！！大泉洋リサイタル２-リベンジ-supported by LIVE DAM WAO!』がスタート。札幌、神戸、横浜の3都市を巡る。

（文＝リアルサウンド編集部）