俳優の山下智久さんは5月28日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開しました。【写真】山下智久のイケメンなオフショット「良く似合ってる」山下さんは「夢？」とつづり、森の中に立つお城のような場所で撮影した写真を14枚投稿しています。緑豊かな庭園のガーデンチェアに腰掛ける姿や、らせん階段がある優雅な部屋の中で見る山下さんは、まさに“王子様”。ピンクや水色の襟付きシャツを合わせた、上品なスタイリングも印