「お城に住む王子さま」山下智久、イケメン過ぎるオフショットに「王子様の休日みたい」「美しい」の声
俳優の山下智久さんは5月28日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開しました。
【写真】山下智久のイケメンなオフショット
ファンからは「ピンクのDiorのラグシャツ可愛いし、良く似合ってるよ」「凡人は寝起きの髪型になるのに山Pだとキマって見える現象に名前が欲しい」「やっぱり智久様は美しいなぁ」「王子様の休日みたい」「沢山のお写真、嬉しい」「お城に住む王子さま かっこいい」など、絶賛の声が寄せられています。
山下さんの投稿と同じロケーションで撮影された映像となっており、優雅な世界観が広がっています。コメントでは「優美で癒される動画ですね」「同じ香りを纏いたい」「世界観が素敵です！」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)
【写真】山下智久のイケメンなオフショット
「良く似合ってる」山下さんは「夢？」とつづり、森の中に立つお城のような場所で撮影した写真を14枚投稿しています。緑豊かな庭園のガーデンチェアに腰掛ける姿や、らせん階段がある優雅な部屋の中で見る山下さんは、まさに“王子様”。ピンクや水色の襟付きシャツを合わせた、上品なスタイリングも印象的です。
「世界観が素敵です！」雑誌『フィガロジャポン』（CEメディアハウス）公式Instagramでは、5月26日に「クリスチャン・ディオールが愛した南仏の庭園に思いをはせて誕生したフレグランス、ディオール パラダイス。香りに包まれた山下智久が、幸せの記憶を辿る」とつづり、山下さんの動画を公開しました。
山下さんの投稿と同じロケーションで撮影された映像となっており、優雅な世界観が広がっています。コメントでは「優美で癒される動画ですね」「同じ香りを纏いたい」「世界観が素敵です！」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)