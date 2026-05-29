カレーや肉料理でおなじみの「クローブ」。少量で香り立つからこそ、余らせてしまいがちですよね。実はほかの煮物やスイーツの香り付けにもピッタリなんです！棚の奥で眠っているクローブを使った、自宅で手軽においしく作れるレシピを3つご紹介します。 ▼とろとろ食感がやみつき「玉ねぎとろとろ、まるごとオーブン焼き」 玉ねぎをまるごとオーブンで焼くだけのシンプルなレシピです。クローブを使うことで甘みがぐっと引き出