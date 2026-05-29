「パイレーツ２−７カブス」（２８日、ピッツバーグ）カブスの鈴木誠也外野手がまさかのファウルチップ判定を取られるシーンがあった。九回２死一、三塁でカウント２−１からの４球目。内角へのスライダーをスイングしかけて見逃したが、なぜか判定はハーフスイングでもなく、ファウルチップを取られた。鈴木は左手を挙げて球審に訴え、ベンチの監督も両手を挙げて不服そうな表情を見せた。しかし、判定は変わらず。スロー