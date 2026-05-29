Travis Japan・中村海人、Aぇ! group・正門良規が、きょう29日放送の日本テレビ系『金曜ミステリークラブ!!!』（後7：00〜後7：56）に出演する。【番組カット】どこかに登場！正門良規&中村海人同番組では、金曜ミステリークラブ主宰のノブ（千鳥）が、クラブ会員代表の二宮和也（嵐）と、スタジオに集まった豪華ゲストにさまざまなミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う。今回は、世界各国のさまざまなミステリーからク