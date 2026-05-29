Travis Japan中村海人＆Aぇ! group正門良規、“どこかに”サプライズ登場
Travis Japan・中村海人、Aぇ! group・正門良規が、きょう29日放送の日本テレビ系『金曜ミステリークラブ!!!』（後7：00〜後7：56）に出演する。
【番組カット】どこかに登場！正門良規&中村海人
同番組では、金曜ミステリークラブ主宰のノブ（千鳥）が、クラブ会員代表の二宮和也（嵐）と、スタジオに集まった豪華ゲストにさまざまなミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う。
今回は、世界各国のさまざまなミステリーからクイズを出題する。世界中を震撼させたアメリカ大統領暗殺未遂事件を特集する。犯人はエリート一家に生まれ、大統領に対し、政治的な思想や要求、因縁も特になかった男性。事件の裏には、アカデミー主演女優賞を2度も受賞した名優、ジョディ・フォスターの存在があった。
映画俳優から転身し、絶大な人気を誇っていた第40代アメリカ大統領、ロナルド・レーガンが1981年3月、労働組合の集会で突然銃撃された。犯行に及んだのは、名門一家の青年。そして事件前、若き日のジョディと犯人が電話で会話していたことが明らかに。“実際の電話音声”も公開する。なぜ、ハリウッドの大女優と接点があったのか。驚がくの動機に迫る。
そのほか、世界各地で起きた奇妙なミステリーが続々登場する。東アフリカ・タンザニアで行われていたプロサッカーの試合中、突然選手たちが倒れ込み、審判から観客までスタジアム中の人々を襲ったパニックの理由とは。2019年南アフリカで有名歌手の生演奏付き・相場の5倍もの費用をかけた豪華絢爛な結婚披露宴が行われた。しかし、新郎新婦はギリギリの生活を送るほど貧乏な夫婦。世界一奇妙な逆転劇にスタジオは拍手を送る。
衝撃的な映像の数々に、二宮も「そんなことあるんだね」と仰天。ゲストの賀来賢人も「アニメみたいですね」と驚きを隠せない。
そして、今回もVTRに豪華ゲストが出演。中村と正門がどこかに登場し、考察のヒントを与える。
【番組カット】どこかに登場！正門良規&中村海人
同番組では、金曜ミステリークラブ主宰のノブ（千鳥）が、クラブ会員代表の二宮和也（嵐）と、スタジオに集まった豪華ゲストにさまざまなミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う。
今回は、世界各国のさまざまなミステリーからクイズを出題する。世界中を震撼させたアメリカ大統領暗殺未遂事件を特集する。犯人はエリート一家に生まれ、大統領に対し、政治的な思想や要求、因縁も特になかった男性。事件の裏には、アカデミー主演女優賞を2度も受賞した名優、ジョディ・フォスターの存在があった。
そのほか、世界各地で起きた奇妙なミステリーが続々登場する。東アフリカ・タンザニアで行われていたプロサッカーの試合中、突然選手たちが倒れ込み、審判から観客までスタジアム中の人々を襲ったパニックの理由とは。2019年南アフリカで有名歌手の生演奏付き・相場の5倍もの費用をかけた豪華絢爛な結婚披露宴が行われた。しかし、新郎新婦はギリギリの生活を送るほど貧乏な夫婦。世界一奇妙な逆転劇にスタジオは拍手を送る。
衝撃的な映像の数々に、二宮も「そんなことあるんだね」と仰天。ゲストの賀来賢人も「アニメみたいですね」と驚きを隠せない。
そして、今回もVTRに豪華ゲストが出演。中村と正門がどこかに登場し、考察のヒントを与える。