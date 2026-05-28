【モデルプレス＝2026/05/28】テレビ朝日系「あのちゃんねる」（毎週月曜深夜0時15分〜）の公式サイトが、28日に更新された。番組を終了することを発表した。【写真】紅白出演美女「芸術作品みたい」と話題の美脚ショット◆「あのちゃんねる」終了へ公式サイトでは「『あのちゃんねる』終了のお知らせ」とし「この度、社内及び関係者の方々と協議した結果、6月15日（月）の放送をもって番組を終了することとなりました」と発表。「