【モデルプレス＝2026/05/28】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が5月28日、スキンケアブランド「KATAN（カタン）」のブランドアンバサダー就任記者会見に出席。CM撮影の裏話を明かした。【写真】M!LKメンバー、新CMで異様なレフリーに◆曽野舜太、事前にレフリー動画視聴この日、撮影で印象に残っていることを聞かれた曽野は、「CMの資料を見た時に、ボクシングの資料がいっぱい出てきて、『なんか資料間違えてるんち