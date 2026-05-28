【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『Venue101 EXTRA』の公開収録が決定。このたび第2弾出演アーティストが発表された。 ■公開収録の観覧申込みを受付中 第2弾として出演発表されたアーティストは、NCT WISH、NEXZ、Mega Shinnosukeの3組。 すでに出演を発表しているアイナ・ジ・エンド、＝LOVE、FRUITS ZIPPER、そしてMCの濱家隆一、生田絵梨花とともに、アツいステージを繰り広げる。 そして