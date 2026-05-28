楽天は28日、東京ドームで開催する6月22日の西武戦で台湾プロ野球チーム「楽天モンキーズ」の公式チアリーダー「Rakuten Girls」および、ソプラノ歌手の高橋 維さんが登場することになったと発表した。同日は楽天グループ株式会社冠協賛試合『楽天スーパーナイター』として開催。「Rakuten Girls」の出演は、株式会社講談社が発行する漫画雑誌「週刊ヤングマガジン」とのコラボ企画『ヤンマガ杯』と連動したもの。読者投票によ