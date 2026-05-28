【モデルプレス＝2026/05/28】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の與那城奨が5月28日、都内で開催された三井不動産SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE Presented by SAISON オープニングセレモニー にINI（アイエヌアイ）の池崎理人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）とともに出席。最近魅了された人物を明かした。【写真】LAPONEイケメン、肉体美際立つユニフォーム姿◆與那城奨「ファンになりました」JO1とINIのメン