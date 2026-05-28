JO1與那城奨「ファンになりました」最近魅了された人物明かす
【モデルプレス＝2026/05/28】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の與那城奨が5月28日、都内で開催された三井不動産SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE Presented by SAISON オープニングセレモニー にINI（アイエヌアイ）の池崎理人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）とともに出席。最近魅了された人物を明かした。
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JO1とINIのメンバーの中から、サッカーを愛する12人で結成されたスペシャルユニット・JI BLUEは、サッカー日本代表『最高の景色を2026』オフィシャルアンバサダーを務める。與那城は、アンバサダー就任時について「独特な知らせ方をされまして。普通こういうのってマネージャーとかが『決まりましたよ！』みたいな感じじゃないですか。違うんですよ。僕らは最初、JO1とINIで、フットサル対決をしていて。その後、じゃあ次のコンテンツを撮ろうって言って、控室みたいなところで待っていたら、森保（一）監督が急に現れて。ご本人が登場しまして（笑）」と回想し、池崎は「僕たちもびっくりですよね。普通に試合してただけなので」と笑顔を見せた。
與那城は「なんでいるんです！？みたいになって、この12人がオフィシャルアンバサダーとして決定しました！っていう。えー！みたいな」と明かし、池崎は「サプライズを受けまして。混乱と喜びとで、もう大慌てですね」としつつ「実感がちょっと沸かなかったんですけど、こうやってだんだんいろんなお仕事をさせていただくようになりまして。めちゃくちゃ嬉しい」と喜び。また、応援している選手を聞かれた與那城は「（前田）大然選手。最近いろんな選手を見ているんですけど、攻め方というか。さっきの試合でも出ていたんですけど、顔がキリッと変わるんですよ。いつもは柔らかい表情なんですけど、本当に落ち着いているけど、力強さがあるプレーというか。かっこいいなと思って。そこに最近魅了されています」「ファンになりました」と語っていた。
池崎は「鎌田大地選手でお願いいたします。かっこいいんですよね。結構クールだと思うんですよ。物怖じしない姿勢と言いますか。海外のリーグでも、日本人として物怖じしないからこそ、きちんと自分の姿勢を示すところもですし、かっこよすぎて長袖も真似させてもらっていまして」とコメント。さらに「ご挨拶させていただいたときがありまして。JI BLUEと選手の皆さんで。鎌田さんは、やっぱりクールでございまして。僕が『写真なので肩を組んでいただけます？』みたいな感じで言おうとしたら、『俺はいいよ』みたいな（笑）。ちょっとシャイなのかクールなのか。僕がガツガツいって組ませてもらって」と笑顔で交流を明かした。
日本代表はどんな存在なのか問われた池崎は「JI BLUEにとっての存在意義でしかないですもんね。僕たちはSAMURAI BLUEを応援するために、国民の皆さんと一緒になって応援するためにできたユニットなので。とにかく僕たちにできる音楽とかパフォーマンス、全てを使って国民の皆さんを巻き込んで応援したいなという気持ちでしかないですね」と意気込みを伝えた。
そして、今回の取り組みを通じて、どんなものを感じてほしいか問われた與那城は「僕らもそうなんですけど、パフォーマンスする側から、今度は応援する側、サポートする側に回って。歌とダンスでこの熱量を選手の皆さんに届けるとともに、日本代表をサポートしてくれている、応援してくれている皆さんを巻き込んで。1つのステージじゃないですか。最高の景色をみんなで歌って、日本一丸となって応援できることのすばらしさを、ここに来て学べるというか、改めて気づかされる。そんないいところだなと思いました」とアピールした。
JI BLUEは、サッカー日本代表「最高の景色を2026」公式テーマソング「景色」を「キリンチャレンジカップ2026」（日本代表対アイスランド代表戦）の試合前に初パフォーマンスする。MUFGスタジアム（国立競技場）でのパフォーマンスについて、池崎は「すごすぎて。僕たちも、まだ本当なのかな？と、実感が沸いていないというか、ドッキリなんじゃねえかと、ちょっと思ってるんですけど」と笑顔。與那城は「初パフォーマンス、緊張するんですけど日本代表選手の最終調整なので（笑）」と心境を明かした。
同曲について池崎は「キャッチーで爽やかで、みんなで団結できるような、そういう気持ちのこもった楽曲なので。ぜひサポーターの皆さんで一致団結して、追い風になれればなっていうのは、めちゃくちゃ思います」とコメント。與那城は「僕たち1人ずつが、思いを持って日本代表を応援して。なおかつ、みんなで歌いやすく、応援したくなる、青春を感じるような楽曲になっていますので。皆さんとぜひ一緒に歌いたい楽曲になっています」と語っていた。
SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE製作委員会は、5月29日から7月20日までの期間、次世代型没入応援イベント「三井不動産SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE Presented by SAISON」を、若者文化の発信地である渋谷の象徴である「MIYASHITA PARK」内の複合型エンターテインメント施設「or（オア）」にて開催する。この日は公益財団法人日本サッカー協会の宮本恒靖会長も出席していた。（modelpress編集部）
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◆與那城奨「ファンになりました」
JO1とINIのメンバーの中から、サッカーを愛する12人で結成されたスペシャルユニット・JI BLUEは、サッカー日本代表『最高の景色を2026』オフィシャルアンバサダーを務める。與那城は、アンバサダー就任時について「独特な知らせ方をされまして。普通こういうのってマネージャーとかが『決まりましたよ！』みたいな感じじゃないですか。違うんですよ。僕らは最初、JO1とINIで、フットサル対決をしていて。その後、じゃあ次のコンテンツを撮ろうって言って、控室みたいなところで待っていたら、森保（一）監督が急に現れて。ご本人が登場しまして（笑）」と回想し、池崎は「僕たちもびっくりですよね。普通に試合してただけなので」と笑顔を見せた。
池崎は「鎌田大地選手でお願いいたします。かっこいいんですよね。結構クールだと思うんですよ。物怖じしない姿勢と言いますか。海外のリーグでも、日本人として物怖じしないからこそ、きちんと自分の姿勢を示すところもですし、かっこよすぎて長袖も真似させてもらっていまして」とコメント。さらに「ご挨拶させていただいたときがありまして。JI BLUEと選手の皆さんで。鎌田さんは、やっぱりクールでございまして。僕が『写真なので肩を組んでいただけます？』みたいな感じで言おうとしたら、『俺はいいよ』みたいな（笑）。ちょっとシャイなのかクールなのか。僕がガツガツいって組ませてもらって」と笑顔で交流を明かした。
◆池崎理人、アンバサダーの意気込み語る
日本代表はどんな存在なのか問われた池崎は「JI BLUEにとっての存在意義でしかないですもんね。僕たちはSAMURAI BLUEを応援するために、国民の皆さんと一緒になって応援するためにできたユニットなので。とにかく僕たちにできる音楽とかパフォーマンス、全てを使って国民の皆さんを巻き込んで応援したいなという気持ちでしかないですね」と意気込みを伝えた。
そして、今回の取り組みを通じて、どんなものを感じてほしいか問われた與那城は「僕らもそうなんですけど、パフォーマンスする側から、今度は応援する側、サポートする側に回って。歌とダンスでこの熱量を選手の皆さんに届けるとともに、日本代表をサポートしてくれている、応援してくれている皆さんを巻き込んで。1つのステージじゃないですか。最高の景色をみんなで歌って、日本一丸となって応援できることのすばらしさを、ここに来て学べるというか、改めて気づかされる。そんないいところだなと思いました」とアピールした。
◆池崎理人、国立競技場でのパフォーマンスは「実感が沸いていない」
JI BLUEは、サッカー日本代表「最高の景色を2026」公式テーマソング「景色」を「キリンチャレンジカップ2026」（日本代表対アイスランド代表戦）の試合前に初パフォーマンスする。MUFGスタジアム（国立競技場）でのパフォーマンスについて、池崎は「すごすぎて。僕たちも、まだ本当なのかな？と、実感が沸いていないというか、ドッキリなんじゃねえかと、ちょっと思ってるんですけど」と笑顔。與那城は「初パフォーマンス、緊張するんですけど日本代表選手の最終調整なので（笑）」と心境を明かした。
同曲について池崎は「キャッチーで爽やかで、みんなで団結できるような、そういう気持ちのこもった楽曲なので。ぜひサポーターの皆さんで一致団結して、追い風になれればなっていうのは、めちゃくちゃ思います」とコメント。與那城は「僕たち1人ずつが、思いを持って日本代表を応援して。なおかつ、みんなで歌いやすく、応援したくなる、青春を感じるような楽曲になっていますので。皆さんとぜひ一緒に歌いたい楽曲になっています」と語っていた。
SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE製作委員会は、5月29日から7月20日までの期間、次世代型没入応援イベント「三井不動産SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE Presented by SAISON」を、若者文化の発信地である渋谷の象徴である「MIYASHITA PARK」内の複合型エンターテインメント施設「or（オア）」にて開催する。この日は公益財団法人日本サッカー協会の宮本恒靖会長も出席していた。（modelpress編集部）
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