TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が27日、放送された。元ANZEN漫才のあらぽん（40）がVTR出演した。あらぽんは「縞ハイネック細身ハゲがテレビ局にいたら、ひょうろくだと思って声かけちゃう説」に登場。縞ハイネックを着たバイきんぐ小峠英二の後ろ姿が、同番組でブレークを果たしたひょうろくと見間違って、あいさつするかを検証した。あらぽんにとって、ひょうろくは後輩に当たり、よく食事に行く仲